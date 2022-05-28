Ліверпуль — Реал Мадрид. Напередодні

Football.ua представляє анонс фінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ключові протистояння фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом

СУБОТА, 28 ТРАВНЯ, 22:00. СТАД ДЕ ФРАНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА МЕДІАСЕРВІСІ MEGOGO

Європейський сезон клубного футболу традиційно завершується фіналом Ліги чемпіонів УЄФА. Ліверпуль в АПЛ таки програв чемпіонську гонку Манчестер Сіті за підсумками останнього туру, нехай і вигравши останній матч із Вулвергемптоном, але відставши при цьому від "містян" лише на одне очко. Тим не менш, підопічні Юргена Клоппа можуть записати до свого активу нинішній сезон, якщо брати до уваги внутрішню арену. Не варто забувати, що мерсисайдці виграли Кубок Англії та Кубок англійської ліги, двічі обігравши у фіналах Челсі за підсумками серії пенальті, тоді як сам Клопп став найкращим тренером сезону в АПЛ, незважаючи на відсутність чемпіонства та наявність лише "срібних" медалей чемпіонату Англії.

Якщо брати до уваги виключно плей-офф Ліги чемпіонів-2021/22, то цей шлях Ліверпуля багато хто назве "легкою прогулянкою" порівняно з їхнім майбутнім суперником у фіналі найпрестижнішого єврокубку. На шляху до заключного поєдинку ЛЧ "червоні" успішно вибили з турніру міланський Інтер, лісабонську Бенфіку та іспанський Вільярреал, а тепер вони спробують закріпити минулий успіх перемогою в Лізі чемпіонів загалом. Досить багато уваги також приділяється потенційній помсті Ліверпуля за програний Реалу київський фінал ЛЧ у 2018 році, коли Салах через нанесену Рамосом травму залишив поле вже в першому таймі, Каріус провів фатальний матч у своїй кар'єрі, а Бейл по-справжньому "запалив" і став найкращим гравцем того поєдинку. Хоча сам Клопп, виходячи з передматчевих коментарів, більш холоднокровно розглядає майбутній фінал у Парижі і не дивиться в минуле.

Реал Мадрид, у свою чергу, зумів на внутрішній арені більш ніж впевнено виграти Ла Лігу, причому зробив це в першому ж сезоні Карло Анчелотті після повернення на Сантьяго Бернабеу. Спочатку призначення іменитого та досвідченого італійця розглядалося з часткою скепсису, враховуючи його не найвдаліший період кар'єру в Евертоні. Але варто віддати Анчелотті належне, оскільки саме під його керівництвом зафеєрив Вінісіус Жуніор, а Карім Бензема став розглядатись як реальний претендент на Золотий м'яч.

До слова про Бензема, якби не цей хлопець, то ми навряд чи побачили б Реал у фіналі поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Як би "вершкові" не поступалися своїм суперникам в ігровому плані, французький форвард своєчасно включався в гру і приносив результат мадридському гранду, причому робив він це у всіх протистояних плей-офф: проти ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті. Ця єврокубкова кампанія Реала показала, що колективно і в командній грі вони можуть поступатися супернику (і, напевно, у цьому плані вони також поступляться Ліверпулю), але в потрібний момент індивідуальна майстерність може вийти на перший план і написати гарну історію.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2,07, тоді як потенційний успіх Реалу оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,72. Варіант про те, що трофей дістанеться Ліверпулю, представлений коефіцієнтом 1,61, а тріумф Реала — 2,44.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабіньо, Кейта - Салах, Мане, Луїс Діас

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Кроос, Каземіро, Модріч - Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор

Не зіграють: Орігі — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

КОМЕНТАРІ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Насамперед повинен сказати, що Реал — це команда найвищого класу, клуб найвищого класу. Вони знають, як виграватиме футбольні матчі. Кістяк команди, проти якої ми грали у 2018-му, особливо якщо говорити про півзахист, як і раніше, у строю. У багатьох аспектах нічого не змінилося. В атаці більше немає Кріштіану Роналду, проте Карім Бензема все ще у справі. Тепер багато визначають молоді бразильці Вінісіус Жуніор та Родріго, але це справді команда світового рівня.

Здорово, коли за плечима є досвід виступів у фіналах. Я це вже говорив 2019-го після перемоги над Тоттенгемом. До того випадку всі мої команди у фіналах були кращими за суперника, але поступалися. Потрібно було навчитися перемагати у фіналах, що ми зробили. Перемогли не лише у Лізі чемпіонів, а й у деяких інших турнірах. Ми стали досвідченішими, що, мабуть, добре".

Карло Анчелотті, головний тренер Реалу Мадрид:

"Чи захоче Ліверпуль помститися Реалу за поразку у фіналі 2018 року? Реал теж не проти поквитатися, адже він поступився Ліверпулю у 1981-му, коли фінал проходив у Парижі. Не думаю, що це має велике значення. Зустряться дві великі команди, а переможе в результаті та, яка буде сміливішою і у кого буде сильніший характер.

Як я вже казав, у Ліверпулі зібрані гравці найвищого класу, вони грають дуже інтенсивно та організовано. Це одна з найкращих команд. Юрген Клопп – великий тренер. У мене з ним добрі стосунки. Це чудовий фахівець, який привніс у футбол деякі нові речі за рахунок високої інтенсивності гри та орієнтованого на атаку пресингу. Він зробив чудову роботу".