Серхіо Рамос: Реал — це моя сім’я. Сподіваюся, ми виграємо 14-у Лігу чемпіонів

Колишній гравець мадридців висловився про фінальний матч ЛЧ між Реалом та Ліверпулем.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

Колишній капітан "вершкових" Серхіо Рамос, який нині виступає за ПСЖ, поділився очікуваннями від цього поєдинку.

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"Реал – це моя сім’я. Це ніколи не зміниться. Я сподіваюся, ми виграємо 14-й титул Ліги чемпіонів", – цитує слова Серхіо Рамоса Madrid Xtra.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.