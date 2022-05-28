Робертсон: Фінал Ліги чемпіонів у Києві вже у далекому минулому

Гравець Ліверпуля висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Реала.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

Крайній захисник мерсісайдців Ендрю Робертсон поділився очікуваннями від матчу, що відбудеться сьогодні.

"Якщо Гендо триматиме у своїх руках трофей, мене не хвилює, що буде. Якщо я й забиваю, то це колекційна штука – це трапляється не дуже часто. Якщо я заб’ю, то хай буде так.

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Програний фінал у Києві ми надолужили у наступному сезоні. Та гра вже у далекому минулому. Звичайно, це знову «Реал», але ми хочемо лише перемогти. Сподіваюся, ми будемо тими, хто святкуватиме.З точки зору психології, це найбільший матч у світовому футболі. У понеділок ми були пригнічені через друге місце в АПЛ, але ми мусили відштовхнутись, починаючи з вівторка, та готові до великої суботньої зустрічі.

Ми багато через що пройшли. У нас були травми, проблеми, але хлопці перебувають у максимальній формі і сповнені впевненості. Ми хочемо закінчити гру на вершині, але того бажає і «Реал». Вони провели фантастичний сезон та були частиною неймовірних матчів у цій Лізі чемпіонів. Буде весело спостерігати за фіналом", – цитує слова Робертсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.