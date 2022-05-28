Куртуа: Не важливо, який це титул — перший чи п'ятий

Голкіпер дав коментар перед важливою грою.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про настрій перед фінальним матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, а також закликав команду захищатися згуртовано.

"Ми повинні захищатися всією командою, а не лише лінією оборони. Ми захищаємось на всіх ділянках поля, і завтра ми знову маємо це зробити.

Ліверпуль грав із Реалом у фіналі 2018 року. Коли наші суперники грають проти нас, вони знають, що Реал не просто грає у фіналі, а завжди націлений на трофей.

Усі хочуть перемагати. Не важливо, який це титул для вас – перший чи п'ятий. Усі хочуть виграти та увійти в історію з цим клубом", — наводить слова бельгійця офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.