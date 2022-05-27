Марсело: Цього сезону Реал не мав проблем, і все завдяки Анчелотті

Бразилець — про найближчий матч Реала.

Досвідчений захисник Реала Марсело розповів про хвилювання перед фінальним матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, а також віддав належне головному тренеру Карло Анчелотті.

"Знаємо, що таке грати у фіналі, грати за цей клуб. Напередодні гри відчуваєш невелике хвилювання, але ми всі налаштовувалися на цей фінал з того самого моменту, щойно отримали право брати участь у ньому.

Мене тішить участь бразильців у цьому фіналі. Це чудово для нашої країни. Мені хотілося б, щоб у мене на батьківщині отримали задоволення від цієї гри. Фінал обіцяє бути захоплюючим.

Я знаю боса вісім років. Мені пощастило працювати під його керівництвом. Він добре розуміється на футболі і знає, як поводитися з гравцями. Цього сезону не було жодних проблем, і все завдяки йому. Він допомагає нам розслабитися та надає впевненості", — наводить слова бразильця офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.