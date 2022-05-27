Анчелотті: Коли дивлюся на обличчя своїх хлопців, нервозність випаровується

Кожен матч має свою історію. Ймовірно, в 2014 році ми започаткували нові успіхи Реала, але цього разу ми готуємося до гри по-іншому.

Я насолодився цим сезоном. Мені подобається працювати в Реалі із цими гравцями. Я впевнений, що завтра трохи хвилюватимуся, але це нормально. Коли дивлюся на обличчя своїх хлопців, нервозність випаровується".

"Нам потрібно показати свої найкращі якості. Нам потрібно показати все, що ми демонстрували раніше цього сезону. Цього сезону ми були хороші і як команда, і з погляду індивідуальної майстерності. Вся команда була чудова.

Щодо Бензема, то Карім був справжнім лідером ще тоді, коли я вперше тут працював. Його людські та професійні якості з того часу не змінилися", — сказав Анчелотті.