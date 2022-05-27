Конате: Я навіть мріяти не міг про те, що отримаю шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате поспілкувався з журналістами напередодні протистояння з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.
"Я навіть мріяти не міг про те, що отримаю шанс зіграти у фіналі в Парижі. Разом з тим, на нас чекає дуже сильний опонент в особі Реала, тому потрібно добре підготуватися до гри".
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"Я не можу порівнювати себе з Вірджилом Ван Дейком. Він так довго грає на найвищому рівні! Вірджіл уже багато років є найкращим центральним захисником світу", — сказав Конате.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня у Франції, на арені Стад де Франс. Почнеться поєдинок о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція
матчу.