Конате: Я навіть мріяти не міг про те, що отримаю шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Футболіст поспілкувався з пресою перед матчем з Реалом.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате поспілкувався з журналістами напередодні протистояння з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я навіть мріяти не міг про те, що отримаю шанс зіграти у фіналі в Парижі. Разом з тим, на нас чекає дуже сильний опонент в особі Реала, тому потрібно добре підготуватися до гри".

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