Клопп: Зміна місця фіналу Ліги чемпіонів — посил Росії, ми гратимемо заради українців

Фахівець зі зворушливою промовою звернувся до ЗМІ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп напередодні фіналу Ліги чемпіонів висловився з приводу війни, яка триває в Україні.

"Війна все ще продовжується. Те, що наша гра, незважаючи на це, все одно відбудеться, але не в Санкт-Петербурзі — це точнісінько той посил, який повинна отримати Росія.

Життя продовжується, навіть, якщо ви намагаєтеся його знищити. Ми гратимемо в цьому фіналі заради людей і на 100% ми гратимемо в ньому заради всіх людей України", — сказав Клопп.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ сезону-2021/22 мав відбутися в Санкт-Петербурзі, але чрез воєнну агресію з боку РФ до України, матч перенесли на Стад Де Франс.

Поєдинок між Ліверпулем та Реалом пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.