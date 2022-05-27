Александр-Арнольд: Мати можливість вдруге виграти Лігу чемпіонів — особлива подія для мене

Футболіст оцінив майбутню гру проти Реалу.

Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів, у якому вони зійдуться з мадридським Реалом.

"Ще одна лише можливість виграти Лігу чемпіонів вдруге в такому юному віці – особлива подія для мене. Багатьом легендам футболу така можливість навіть не надавалась. Бути тут – велика честь. Можна скільки завгодно говорити, що це просто ще один матч, але ж кожен день ми не стикаємося з усім тим, що відбувається навколо цієї зустрічі.

Ми намагаємося насолоджуватися такими моментами. Саме заради них ти старанно працюєш. Ми в захваті, що знаходимося тут, і заслужили на це право".

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"Фінал Ліги чемпіонів – це завжди додатковий тиск. Це зовсім інший матч, не важливо, з ким ви граєте. А якщо ваш суперник Реал, то цей матч стає ще відповідальнішим. На нас чекає протистояння двох грандів європейського футболу. Це великий матч для вболівальників обох команд.

Минулий тиждень вийшов дуже важким. Після цього потрібно день чи два, щоб відійти. А потім уже потрібно готуватись до фіналу Ліги чемпіонів. Що може бути кращим за фінал кращого клубного турніру у світі на чудовому стадіоні в Парижі? Я з нетерпінням чекаю на матч. Граючи із Реалом, ти граєш проти гравців світового класу. Буде боротьба на кожній ділянці поля, але ми маємо план на гру".

"Вінісіус Жуніор — видатний гравець, і він показав це цього сезону своїми голами та результативними передачами. Ми знаємо, що маємо завдання, яке ми повинні виконати як команда і як гравці. Єдиноборства — важлива складова футболу, але це командна гра.", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня у Франції, на арені Стад де Франс. Почнеться поєдинок о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.