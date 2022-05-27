Тіаго та Фабіньо зможуть зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Футболісти відновились від отриманих травм.

Півзахісники Ліверпулю Тіаго Алькантара та Фабіньо відновились від отриманих ушкоджень, що були отримані в заключних матчах Англійської Прем'єр-Ліги.

Футболісти зможуть прийняти участь в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid. — Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022

Відзначимо, що раніше заявку на матч оголосили "вершкові".

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.