Тіаго та Фабіньо зможуть зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Півзахісники Ліверпулю Тіаго Алькантара та Фабіньо відновились від отриманих ушкоджень, що були отримані в заключних матчах Англійської Прем'єр-Ліги.

Футболісти зможуть прийняти участь в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.