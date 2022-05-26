Ліверпуль — Реал: де дивитись фінал Ліги чемпіонів

Команди розіграють поміж собою головний клубний трофей.

У суботу, 28 травня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22, у якому зустрінуться англійський Ліверпуль та іспанський Реал Мадрид.

Поєдинок пройде у Парижі (Франція) на стадіоні Стад де Франс. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Ліверпуль – Реал Мадрид?

На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція поєдинку між Ліверпулем та Реалом, яка розпочнеться 28 травня о 22:00 за Києвом.

Окрім того, в Україні у прямому ефірі цю зустріч транслюватимуть відеосервіси MEGOGO та Volia TV.

Фінал Ліги чемпіонів-2022: Коли і де відбудеться

Ліверпуль вийшов до плей-офф з першого місця у групі, а в 1/8 фіналу вибив італійський Інтер (2:1 за сумою двох матчів), після чого в чвертьфіналі підопічні Клоппа здолали португальську Бенфіку (6:4), а в півфіналі впоралися з Вільярреалом (5:2).

Реал також посів перше місце у своїй групі, а потім у 1/8 фіналу турніру вибив ПСЖ (3:2). У чвертьфіналі "королівські" здолав Челсі (5:4), а згодом переміг Манчестер Сіті (6:5).

У фінальному поєдинку експерти віддають невелику перевагу Ліверпулю.

Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.