Клопп: Ми у фіналі Ліги чемпіонів не за помахом чарівної палички. Ми у фіналі, бо це заслужили

Наставник "червоних" поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів проти Реалу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Ніколи не знаєш, коли знову дістанешся до фіналу Ліги чемпіонів, так що це справді щось особливе.

Ми зустрінемося з командою, яка за останні 10 років вигравала Лігу чемпіонів щонайменше чотири рази. Це робить Реал справді особливим. Багато гравців Реала брали участь у цих фіналах.

Анчелотті один з найуспішніших тренерів у світі, але він також є взірцем для наслідування в тому, як він справляється з успіхом. Він фантастичний, справді гарний хлопець. У нас добрі стосунки. Повага до нього з мого боку не може бути більшою. Він дуже, дуже, дуже успішний. Він перемагав усюди, у всьому і ніколи не зупиниться.

У багатьох останніх матчах ми могли забивати першими, але не збивалися зі свого шляху. Можливо, це хороша підготовка — якщо ти прийдеш на фінал Ліги чемпіонів і думаєш, що все піде, як ти хочеш, це наївно. Кожна гра, яка у нас була, була для нас фінальною. У кожному матчі нам доводилося вносити зміни.

Моя репутація? Мені все одно. Я забуваю про ці речі майже відразу, як вони відбуваються. Якщо ми виграємо, весь успіх залежатиме від футболістів.

Якщо взяти останні 10 хвилин кожної гри Реала, можна подумати, що у нас мало шансів, але матчі довші і їм доводилося відіграватися. Реал сповнений досвіду і точно знає, як підійти до фіналу – ми це відчували у 2018 році. Це було їхньою величезною перевагою того вечора. З того часу ми набули великого досвіду, що дуже корисно. Ми у фіналі не за помахом чарівної палички. Ми у фіналі, бо це заслужили", - сказав Клопп на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня о 22:00 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.