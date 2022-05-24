Анчелотті: Грати у фіналі проти Ліверпуля — це щось особливе

Італійський тренер висловився про майбутній матч.

Карло Анчелотті прокоментував наближення матчу фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал зіграє проти Ліверпуля.

"Наразі ми відчуваємо, що отримуємо задоволення та добре підготуємось до гри. Команда розслаблена, хороша атмосфера, і занепокоєння будуть підкрадатися, коли ми наближаємося до матчу. Конкуренція в Європі з кожним роком стає все більшою. Є багато команд, чия мета – виграти Лігу чемпіонів. У цьому сенсі вихід до фіналу сам по собі є успіхом, з усією конкуренцією навколо. Той факт, що Реал кілька разів виходив у фінал за останні вісім років, є величезним успіхом, і зараз ми можемо виграти ще один титул.

Ліверпуль? Це клуб, який я поважаю, і одна з найкрасивіших речей, свідком яких я був у своїй спортивній кар'єрі, — це вид Енфілда за командою, атмосфера там. Минулого року мені пощастило виграти там дербі після 21 року. Мені подобається їхня історія та атмосфера. Грати у фіналі проти них — це особливе. Це клуб, який виграв шість Ліг чемпіонів, і це додає додаткову мотивацію до цієї гри", — наводить слова італійця офіційний сайт Реалу.

Нагадаємо, що раніше УЄФА представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів.