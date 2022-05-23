Динамо Київ у Лізі чемпіонів: потенційні суперники по кваліфікації

Розповідаємо, хто зможе стати потенційним суперником столичного клубу в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Київське Динамо в розіграші Ліги чемпіонів-2022/23 має стартувати з другого раунду кваліфікації. Щоб столичному клубу вийти до групової стадії турніру, їм потрібно пройти трьох суперників. Football.ua розглядає, хто може стати суперником Динамо в кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів.

Другий кваліфікаційний раунд

Через війну в Україні з російськими терористами, чемпіонат було призупинена а після взагалі закінчено. Таким чином друге місце у таблиці отримало київське Динамо.

У разі проходження другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, кияни вийдуть у третій раунд, після нього – у раунд плей-офф. Уже зараз відомо що динамівці будуть сіяними на перших двох етапах і не сіяними на останньому. Тут у "шляху представників ліг" буде виступати всього чотири команди, які поділять на дві пари. Динамо, як ми сказали, буде сіяним. Також сіяною буде друга команда чемпіонату Данії, якою став Мідтьюлланд.

А ось можливими суперниками Динамо стане або віце-чемпіона Туреччини, або віце-чемпіон Кіпру. Срібним призером турецької Суперліги став Фенербахче. А ось в Кіпрі сталась сенсація — АПОЕЛ в останній грі сезону програв Пафосу Артура Рудька, а АЕК Ларнака обіграв чемпіонів з Аполону та виборов собі путівку в Лігу чемпіонів.

Третій кваліфікаційний раунд

Якщо Динамо все ж подjлає попередній раунд, а шанси в них великі, то в наступному також буде сіяним. Хто їм може попасти? По-перше, це австрійський Штурм з міста Грац. По-друге, фантастичний бельгійський Уніон, який в дебютному сезоні в еліті лише на самому фініші втратив можливе чемпіонство.

На папері найважчою з несіяних команд стане французський Монако, який в останньому турі поступився прямою путівкою в групу Марселю. Остання команда стане відомою після другого раунду кваліфікації — це буде або Мідтьюлланд, або його суперник на минулому етапі.

Плей-офф раунд кваліфікації

Якщо динамівці пройдуть в останній раунд кваліфікації, то вже тут вони будуть не сіяними. Потенційні пари визначаться ще до матчів третього раунду, а тому суперниками киян стануть переможці пар за участі португальської Бенфіки та шотландського Рейнджерс.

Теоретично, сіяними тут можуть опинитися як самі Бенфіка та Рейнджерс, так і представники Кіпру чи Данії. Адже суперниками "орлів" та "рейнджерів" у третьому раунді будуть усі ті самі потенційні суперники Динамо.

Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 15 червня, а матчі пройдуть 19-20 і 26-27 липня. Перед цими поєдинками відбудеться жереб третього раунду (18 липня), а жереб плей-офф раунду пройде 1 серпня.