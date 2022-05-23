Шахтар буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

"Гірники" дізналися своїх потенційних суперників по групі у найпрестижнішому єврокубку.

Шахтар Донецьк, який на момент скасування поточного сезону української Прем'єр-ліги через російське вторгнення в Україну знаходився на першому рядку в турнірній таблиці, прямо потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

При жеребкуванні групового раунду найпрестижнішого єврокубку "гірники" будуть у третьому кошику.

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Кошик 1

Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

Манчестер Сіті (Англія)

Реал Мадрид (Іспанія)

Мілан (Італія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Порту (Португалія)

Ліверпуль (якщо виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 2

Челсі (Англія)

Барселона (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Атлетіко (Іспанія)

Севілья (Іспанія)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Тоттенгем (Англія)

Ліверпуль (якщо не виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 3

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Шахтар Донецьк (Україна)

Інтер (Італія)

Наполі (Італія)

Спортінг Лісабон (Португалія)

Баєр (Німеччина)

Восьма команда третього кошика стане відома, коли розпочнеться відбір до групового етапу Ліги чемпіонів у рамках кваліфікаційного раунду.