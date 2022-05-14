Манчестер Сіті отримав штраф за бійку за участі Зінченка в матчі проти Атлетіко

Масове заворушення призвело до фінансових наслідків.

Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Атлетіко та англійським Манчестер Сіті (0:0) видався настільки запальним, що наприкінці зустрічі команди влаштували масовану штовханину, одним із головних учасників якої став український захисник Олександр Зінченко, який на той час навіть не перебував у межах ігрового майданчика.

Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

Зрозуміло, що подія, за якою наочно мали змогу спостерігати декілька мільйонів телеглядачів, не могла пройти повз розгляд ізбоку дисциплінарного комітету УЄФА.

Зрештою, після місяця очікування, "містяни" зрештою отримали своє покарання у вигляді 14 тис. євро за "неналежну поведінку команди".

У той самий час, мадридський Атлетіко не отримав санкцій стосовно себе.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті вже встиг із того часу припинити власну участь у турнірі, програвши півфінальну дуель мадридському Реалу.