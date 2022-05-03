Ліверпуль завдяки видовищному камбеку проти Вільярреалу вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

Команда Юргена Клоппа шокувала поразкою в першому таймі, проте після перерви не залишила суперникам жодних шансів.

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Вільярреал — Ліверпуль 2:3 (перший матч — 0:2)

Голи: Діа, 3, Коклен, 41 — Фабіньо, 62, Діас, 67, Мане, 74



Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль (Ор’є, 79), Торрес, Еступіньян (Трігерос, 79) — Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен (Педраса, 68) — Ж. Морено (Чуквезе, 69), Діа (Алькасер 80).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 80) — Кейта (Гендерсон, 80), Фабіньо (Мілнер, 83), Тіаго (Джонс, 80) — Салах, Мане, Жота (Діас, 46).



Попередження: Капу, Ло Чельсо, Пау — Александер-Арнольд



На 85-й хвилині був вилучений Етьєнн Капу. (Вільярреал) (друге попередження).