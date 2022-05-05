Жоден тренер не програвав у більшій кількості півфіналів Ліги чемпіонів, аніж Гвардіола

Частіше за інших на заваді іспанському керманичу ставали Жозе Моуріньо та Карло Анчелотті.

Напередодні англійський Манчестер Сіті дивовижним чином не зміг утримати у власних руках путівку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА під час півфінального матчу-відповіді на полі мадридського Реалу (3:1).

Реал — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Для головного тренера "містян", Хосепа Гвардіоли, чергова поразка на цій стадії найбільш престижного турніру Старого Світу стала вже шостою за його професійну кар’єру на керівній посаді.

До цього іспанський фахівець поступався міланському Інтеру (сезон-2009/10) та лондонському Челсі (2011/12) на чолі каталонської Барселони, мадридському Реалу (2013/14), "блаугранас" (2014/15) та мадридському Атлетіко (2015/16) на чолі мюнхенської Баварії.

Цікавим фактом є те, що по дві з попередніх невдалих спроб у Гвардіоли прийшлися на протистояння проти португальського фахівця Жозе Моуріньо та нинішнього головного тренера Реалу Карло Анчелотті.

Для Манчестер Сіті активною опцією завоювати трофей у поточному сезоні залишилася англійська Прем’єр-ліга, де "містяни" випереджають Ліверпуль усього на одне очко.