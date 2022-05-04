Начо зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Манчестер Сіті

Стали відомі стартові склади мадридського Реалу для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу розіграють поміж собою останню путівку до фінального матчу цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, після перемоги "містян" на Етіхаді (4:3).

Карло Анчелотті, на тлі першої гри, вирішив використати Начо в центрі захисті, а Каземіро повернувся до центральної вісі, тоді як Вальверде розташується на правому фланзі нападу.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Алаба, Вальєхо, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Л. Васкес, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.

Гра Реал — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.