Реал — Манчестер Сіті. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Реал у рамках півфінального поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Манчестер Сіті.

Реал — Манчестер Сіті

Середа, 4 травня, 22.00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Головний арбітр зустрічі – Даніеле Орсато (Італія).

У першому півфінальному матчі між цими командами Реал зазнав поразки із рахунком 3:4, але зберіг шанси на прохід далі. Мадридці вже продемонстрували у протистояннях з ПСЖ та Челсі, що готові битися до кінця, а тому налаштовуватимуться лише на прохід у наступну стадію.

Підопічні Карло Анчелотті на вихідних змогли офіційно оформити перемогу в розіграші чемпіонату Іспанії, розгромно перемігши Еспаньол з рахунком 4:0. Тренерський штаб мадридців зміг дати змогу відпочити деяким ключовим виконавцям.

Менш істотна ротація була у Манчестер Сіті, адже "городяни" не можуть похвалитися такою суттєвою перевагою, як мадридці. Команда Хосепа Гвардіоли випереджає найближчого переслідувача, Ліверпуль, лише на один бал. Минулого туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті розгромив Лідс з рахунком 4:0.

Немає сумнівів, що перемога в Лізі чемпіонів має стати апогеєм роботи іспанського тренера у стані "городян". Цей титул — заповітна мрія і для Гвардіоли, і для керівництва.

Тренерському штабу Реала, як і раніше, доведеться обходитися без Едена Азара, тоді як Алаба під питанням. Манчестер Сіті навряд чи зможе розраховувати на Стоунза, а також під питанням участь Вокера.

Реал та Манчестер Сіті сім разів зустрічалися між собою у Лізі чемпіонів – останні три гри перемогу святкували "городяни".

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Манчестер Сіті: Едерсон – Уокер, Діаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Б. Сілва – Марез, Жезус, Фоден

Не зіграють: Азар

Під питанням: Алаба — Уокер, Стоунз

Цікаві факти:

Було забито понад 2,5 голи у 8 з останніх 10 матчів за участю Реала (Ліга чемпіонів).

Манчестер Сіті виграв останні 4 матчі проти Реала у всіх змаганнях.

Манчестер Сіті забив як мінімум 2 голи в останніх 4 матчах проти Реала у всіх змаганнях.

Манчестер Сіті не програв у останніх 5 матчах (Ліга чемпіонів).

Тренери кажуть:

Карло Анчелотті, Реал:

"Друга гра проти Манчестер Сіті — нова історія. Манчестер Сіті має перевагу, і ми знаємо, що повинні зробити щось більше. Це важко, але після здобуття титулу та з допомогою Бернабеу ми зможемо це зробити.

Ми повинні захищатися краще, ніж у Манчестері, і добре пресингувати. Ми не хочемо сидіти глибоко, але знаємо, що іноді це буде необхідно. Нам потрібно виступити на високому рівні".

Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті:

"Ви кажете про досвід, але питання в тому, чому ти навчаєшся, здобуваючи досвід. Якщо ти нічому не вчишся, ти робиш одні й ті самі помилки.

Той факт, що ми вже були у фіналі, я був у фіналі, допомагає, але це не гарантія. Ми маємо зробити все можливе, щоб вийти у фінал".