Клопп: Золотий м’яч для Мане? Я не роздаю жодних нагород

Керманич Ліверпуля прокоментував виступи свого підопічного.

Англійський Ліверпуль напередодні зумів на власному полі здолати іспанський Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Один із м’ячів "червоних" у цій грі записав на власний рахунок нападник Садіо Мане, щодо поточної форми якого головного тренера Юргена Клоппа запитали на післяматчевій прес-конференції.

"Оце так питання! Золотий м’яч для Мане? Я не роздаю жодних нагород. Він показує видатний футбол у цьому сезоні, але я досі не розумію, за якими принципами присуджують цю нагороду. Мане — виконавець світового рівня і він знову це довів на полі.

Я навіть не знаю, із якого боку ви підходите до цього питання, якщо сезон ще навіть не закінчився. Історично так склалося, що ви маєте виграти щось значне для того, аби отримати цю нагороду.

Траплялося таке, що, якщо ти не Мессі чи Роналду, то, імовірно, маєш виграти хоча б Лігу чемпіонів, чого ми досі не зробили. Дайте нам кілька тижнів, після чого ми побачимо, у якому статусі будемо закінчувати сезон.

Садіо хоче зробити свій внесок у наші досягнення, допомогти команді. Це те, що мені подобається в ньому найбільше", — заявив шотландський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.