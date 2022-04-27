Ліверпуль за дві хвилини розібрався з Вільярреалом

Команда Юргена Клоппа однією ногою в вирішальному поєдинку в битві за трофей.

Англійський Манчестер Сіті та мадридський Реал запалили минулим вечором у власному першому протистоянні в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, через що від битви ще однієї англійсько-іспанської пари в особі Ліверпуля та Вільярреалу очікували не менш видовищну битву. Зокрема, до цього підштовхували трибуни Енфілда, які звичним чином підтримували лише одну команду, однак гостьовий сектор був настільки потужним, цього вечора, що гімна головного турніру Старого Світу ми майже не почули.

Звітна гра не була схожа не те, що ми бачили напередодні. Вона взагалі була мало на що схожа, хоча й зрештою на полі відбувалося все, що можна було спрогнозувати заздалегідь. Гру першим номер від "жовтої субмарини" ми не очікували побачити, зрештою її й не було. Емері обрав глибокий захист, проте надійності його команді це не додало. Ліверпуль із кожним новим підходом вигадував нові варіанти, як можна було б дістатися до володінь Рульї.

Наріжним каменем залишалося лише питання реалізації. Саме з цим у футболістів Юргена Клоппа все було аж занадто важко. Дальні постріли Діаса забирав на себе голкіпер, Салах не влучав у ворота, від Мане м’яч відскакував у найбільш вигідних ситуаціях, а з приголомшливим пострілом Тіаго майже під перерву впоралася ліва стійка. А ще була спроба від Гендерсона та безліч подач до штрафного. Господарі майже не випускали опонентів за центральну лінію, тому говорити про дії підопічних Емері в атаці не мало сенсу.

Нічого екстраординарного в другому таймі не сталося. Вільярреалу було важко стримувати атаки суперників, яких геть не ставало менше. У підсумку, Ліверпуль досяг свого на 53-й хвилині за підсумком невдалого рикошету від Еступіньяна під час подачі Гендерсона з правого флангу, після чого м’яч зрадницьким чином завалився за комірець Рульї. І вже через дві хвилини "субмарина" отримала друге ураження в свій корпус, коли Салах зумів проштрикнути м’яча на Мане, а той уникнув офсайду перед завершальним ударом повз Рульї.

За короткий відтинок часу гру було фактично зроблено. "Червоні" в подальшому намагалися не злазити з чужих воріт, проте грали помітно спокійніше з точки зору підсумкового рахунку, а команда Емері тим часом марно намагалася вийти зі своєї половини поля. Зрештою, пару непоганих спроб від Діаса та Ван Дейка успіху не мали, тому й значна перевага господарів від того нових форм не набула.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійським Ліверпулем відбудеться 3 травня.— Вільярреал 2:0Гендерсон, 53, Еступіньян, 55 (авт.)Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 72), Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане (Жота, 73), Діас (Орігі, 81).Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян (Трігерос, 72) — Парехо (Ор’є, 71), Капу — Чуквезе (Діа, 73), Коклен (Педраса, 57) — Ло Чельсо, Данжума (Алькасер, 86).Попередження: Ван Дейк — Еступіньян, Ло Чельсо