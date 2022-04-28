Робертсон: Якщо ви не можете бігати всі 90 хвилин у грі такого рівня, то коли ви взагалі це плануєте робити?

Захисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Англійський Ліверпуль напередодні зумів на власному полі здолати іспанський Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Захисник "червоних" Енді Робертсон після завершення гри підбив підсумки звітної зустрічі.

"У першому таймі у нас було чимало моментів. Ми намагалися просто зламати їх постійними наступами. Перший гол завжди важливий у цьому контексті. Тоді ми отримали додатковий імпульс, трибуни розривало від емоцій, і це якось підштовхнуло нас до другого.

Ми хотіли б забити, можливо, ще один, але в підсумку нам цього не вдалося зробити. Утім, "сухий" матч, два голи з нашого боку — це теж нас задовольняє.

Ми повинні були страждати, бо це — півфінал Ліги чемпіонів. Якщо ви не можете бігати всі 90 хвилин у грі такого рівня, то коли ви взагалі це плануєте робити? Наша інтенсивність була дуже високою протягом кількох останніх ігор, дуже напружений графік, але ми самі отримуємо від цього задоволення, і, я думаю, ви переконалися в цьому сьогодні. Попереду ще багато роботи, але ми задоволені своєю грою сьогодні.

Гендерсон та Клопп під час перерви сказали нам, шо гра в першому таймі була задовільною, проте голів усе-таки бракувало. Ми продовжували боротися, намагалися бути терплячими і, на щастя, із великими труднощами, нам вдалося зробити вирішальний ривок", — заявив шотландський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.