Робертсон: Якщо ви не можете бігати всі 90 хвилин у грі такого рівня, то коли ви взагалі це плануєте робити?

28 квітня 2022

Ендрю Робертсон, Getty Images

Захисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Англійський Ліверпуль напередодні зумів на власному полі здолати іспанський Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Захисник "червоних" Енді Робертсон після завершення гри підбив підсумки звітної зустрічі.

"У першому таймі у нас було чимало моментів. Ми намагалися просто зламати їх постійними наступами. Перший гол завжди важливий у цьому контексті. Тоді ми отримали додатковий імпульс, трибуни розривало від емоцій, і це якось підштовхнуло нас до другого.

Ми хотіли б забити, можливо, ще один, але в підсумку нам цього не вдалося зробити. Утім, "сухий" матч, два голи з нашого боку — це теж нас задовольняє.

Ми повинні були страждати, бо це — півфінал Ліги чемпіонів. Якщо ви не можете бігати всі 90 хвилин у грі такого рівня, то коли ви взагалі це плануєте робити? Наша інтенсивність була дуже високою протягом кількох останніх ігор, дуже напружений графік, але ми самі отримуємо від цього задоволення, і, я думаю, ви переконалися в цьому сьогодні. Попереду ще багато роботи, але ми задоволені своєю грою сьогодні.

Гендерсон та Клопп під час перерви сказали нам, шо гра в першому таймі була задовільною, проте голів усе-таки бракувало. Ми продовжували боротися, намагалися бути терплячими і, на щастя, із великими труднощами, нам вдалося зробити вирішальний ривок", — заявив шотландський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.

Источник: ФК Ливерпуль

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