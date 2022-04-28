Гендерсон: Маємо віддати належне Вільярреалу

Капітан Ліверпуля прокоментував перемогу над Вільярреалом.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль скористався фактором домашнього Енфілду задля перемоги над іспанським Вільярреалом (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "червоних" Джордан Гендерсон після завершення гри підбив підсумки звітної зустрічі.

"Вільярреал — дуже організована команда, тому ми знали, що нам буде дуже важко. У той самий час, було дуже важливо, щоб ми просто зіграли в свій футбол та залишалися в позитивному настрої. Була впевненість, що, якщо нам це вдасться, то й з результатом не буде проблем.

Зрештою, ми змогли швидко рухати м’яч полем та забили два відмінних голи. Чи уявляв я, що вдасться відправити м’яча у ворота подачею з флангу? Та звісно, що ні! Трохи пощастило. Утім, удача завжди потрібна проти команд, які вибудовують низьку лінію захисту.

Майже весь матч ми провели в контр-пресингу. Важливо було відбирати м’яч одразу, як ми його втрачали на чужій половині поля. Хочеться вірити, що саме це в підсумку дозволило подолати суперників. Маємо віддати належне Вільярреалу — вони трималися гідно, а в нашій дуелі в підсумку геть нічого не було вирішено. У гостях буде дуже важко", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.