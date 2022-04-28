Тіаго: Немає часу на те, аби думати про матч-відповідь

Півзахисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Напередодні англійський Ліверпуль зумів обіграти іспанський Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "червоних" Тіаго після фінального свистку прокоментував підсумки звітної дуелі.

"Ми повинні змиритися з думкою, що граємо в півфіналі Ліги чемпіонів проти такої потужної команди, як Вільярреал. Маємо бути терплячими, однак врешті-решт потрібно залишатися собою — це ключ.

Мені дуже сподобався виступ команди, це — найкраще відчуття для мене. На мій погляд, ми навіть перевершили свій рівень, завдяки чому й досягли результату сьогодні.

Справа не тільки у виваженості. Ми намагаємося зрозуміти, де в нашій побудові є прогалини. У першому таймі ми створили багато моментів створили багато можливостей, проте не забили. У другому таймі продовжили шукати підходи, проте вже більш вдало.

Я був на Сераміці, коли ще грав у Барселоні, тому дуже добре знаю цей божевільний стадіон. Однак, зараз у нас немає часу на те, аби думати про матч-відповідь — уся увага спрямована на зустріч проти Ньюкаслу на вихідних", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.