Клопп: Для того, щоб Ліверпуль вийшов до фіналу, ще взагалі нічого не зроблено

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Англійський Ліверпуль напередодні на власному полі зумів здолати іспанський Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри висловився щодо виступів власної команди в цій грі.

"Ми добре атакували та захищалися в цій грі, проте нам усе одно були потрібні голи, бо футбол саме про це. Мені сподобався перший тайм у нашому виконанні, проте було зрозуміло, що треба продовжувати в тому ж дусі й поперерві.

Що мені найбільше подобається у Вільярреалі, так це те, що, навіть коли вони знаходяться під тиском, вони можуть отримати один момент, вийти до атаки, та відразу ж утворити загрозу.

Вони поставили проти нас потужну центральну лінію, тому нам довелося грати флангами. Якщо б ми не намагалися чіплятися за кожен м’яч, то отримували в разючі удари по нашій обороні. Більшу частину матчу ми обходилися без цього, що, як я вважаю, дуже добре. Зрештою, 2:0 та нетривала перерва між іграми — не більше, не менше.

Для того, щоб ми вийшли до фіналу, ще взагалі нічого не зроблено. Навіть коли ви виграєте після першого тайму із таким рахунком, то все одно після перерви маєте зберігати правильне налаштування на гру. Якщо почнете грати від рахунку, утратите все, що мали раніше.

Ми знаємо, що поїдемо на дуже складний стадіон. Там божевільна атмосфера, яка точно буде відмінною від сьогоднішнього вечора. Якщо ж у підсумку вони переможуть із потрібним їм результатом, то вони заслуговують на вихід до фіналу. Якщо ми — то ми. Тут нічого не змінюється.

Наша зрілість є частиною якості. Думаю, що ми маємо бути саме такими, як ви побачили. У першому таймі ми мали дуже свіжі ноги, тому грали в інтенсивний футбол. Зазнавали невдач під час реалізацій моментів, але й таке буває. Ти пробуєш щось робити, тобі не вдається, тоді ти пробуєш знову — і так по колу.

Мені сподобалися голи, які ми зрештою забили. Могли забити ще, проте в Робертсона був офсайд. Нам протистоїть Вільярреал — дуже складний суперник. Вони дуже добре організовані, що стало черговим уроком для мене. Ще буде потрібно зробити аналіз побаченого.

Чому Мане грає в центрі нападу? Напевно тому, що може там грати. Якщо це не очевидно, то в нас проблема. Вам подобається, як він грає на цій позиції? І мені також подобається. Він може грати зліва, в центрі, байдуже. У Ліверпулі він узагалі починав праворуч. Ми не маємо прив’язувати гравців до фіксованих позицій", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.