Рульї: Шкода, що пропустили настільки безглуздий гол

Голкіпер Вільярреалу прокоментував поразку від Ліверпуля.

Іспанський Вільярреал програв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі англійського Ліверпуля (0:2).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Голкіпер "жовтої субмарини" Херонімо Рульї після завершення гри висловився щодо шансів команди в гостьовій зустрічі.

"Суперники нас перевершували, тут нема чого приховувати. Проте в нашій команді є віра в те, що ми робимо, і в те, що матч-відповідь буде інакшим. Наступного вівторка ще побачимо, хто з нас краще.

Якщо б ми були впевнені, що нам не вдасться відігратися, ми б віддали Ліверпулю перепустку до фіналу прямо зараз. Віримо в себе та свою вдачу. Наші вболівальники вірять у нас також. Упевнений, що ця команда буде битися до останнього.

Шкода, що пропустили настільки безглуздий гол. Мабуть, це був найменш небезпечний із їхніх моментів цього вечора. На такій швидкості польоту м’яча дуже важко щось зробити. А вже потім був другий пропущений м’яч.

Ліверпуль, мабуть, найкраща команда в світі на сьогоднішній день, а за ним ще й знаходилися 50 000 уболівальників. Якщо хтось думав, що ми не будемо сьогодні страждати, то вони помилялися.

У вівторок буде зовсім інша гра. Сераміка буде грати на нашому боці, тому в нас ще є шанси потрапити до фіналу. Історичний день, велика битва, а наша команда вже неодноразово показувала, що вона — воїн", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.