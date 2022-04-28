Ло Чельсо: Нічого ще не вирішено

Півзахисник Вільярреалу прокоментував поразку від Ліверпуля.

Напередодні іспанський Вільярреал зазнав поразки від англійського Ліверпуля в першому поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді (0:2).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "жовтої субмарини" Джованні Ло Чельсо після завершення гри розповів про свої враження від звітної гри.

"Ми знали, із чим зіткнемося, коли вийдемо на поле Енфілду. Обіграти Ліверпуль у таких умовах перемогти не тільки складно, але й майже неможливо. Нам хотілося б мати більше контролю над грою, мати більше варіантів для перемоги, але суперники дуже сильно на нас тиснули.

Початковий план полягав у тому, щоб стримати їх натиск у перші хвилини. Попереду в нас буде ще 90 хвилин перед власними уболівальниками. Певен, що це буде зовсім інша гра. Нічого ще не вирішено. Будемо перегортати сторінку, проте треба повірити в неможливе", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.