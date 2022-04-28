Пау Торрес: Гол у перші десять хвилин вдома поверне Вільярреал до гри

Керманич Вільярреалу прокоментував поразку від Ліверпуля.

У першому поєдинку півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал на Енфілді поступився англійському Ліверпулю (2:0).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Центральний захисник "жовтої субмарини" Пау Торрес після фінального свистку розповів про своє враження від звітної гри.

"Ми знали, на якій стадії турніру беремо участь, тому розуміли, що нас покарають за будь-яку помилку. Ліверпуль нас переграв. Наш план був подібний до гри в Мюнхені, але ми не змогли його реалізувати.

Ми намагалися втримати контроль над ситуацією, проте йдемо з поля з двома пропущеними м’ячами за плечима. Це були тяжкі 90 хвилин, проте гол у перші десять хвилин вдома поверне нас до гри. Попереду ще дуже багато цікавих подій.

У першому таймі ми зуміли захистити власні ворота, гра достатньо прямолінійно, щоб вони не відчували себе в безпеці у захисті. Була кілька нагод провести контратаки — це й був наш план на цю гру.

Натомість, ми пропустили дурний гол. М’яч улучив у Еступіньяна, якось перелетів Рульї… Таке інколи може трапитись, і цього разу трапилося з нами. І майже одразу ми пропустили вдруге, після чого маємо тільки подякувати, що взагалі досі живі.

На Сераміці ми завжди виглядаємо дуже сильно. Ми показали це проти Баварії, та плануємо показати ще раз. Маємо продовжувати вірити у власні сили. До матчу-відповіді будемо готуватися, абстрагуючись від того, що було в першій грі. Нам ще є, що сказати", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.