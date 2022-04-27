Гвардіола: Коли Бензема забив паненкою з пенальті, я хотів випити пива

Керманич Манчестер Сіті прокоментував підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті в рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зумів здолати мадридський Реал (4:3).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після фінального свистку поділився враженнями від виступів команди.

"Чи сподобалася мені гра? Ви серйозно? Та ні, ви знущаєтесь! Можливо, у світі не знайдеться людини, якій би не сподобався цей матч із такими фантастичними голами. 4:0 було б для нас краще. Так могло б бути, наприклад, у казках, на Марсі чи Юпітері, але в футбольних матчах цього не буває.

Ми зіграли в гарний футбол. У обидвох команд у складі наявні чудові гравці, які здатні продемонструвати відмінні якості. Зараз ми трохи відпочинемо, а потім вирушимо до Іспанії. Від подібних матчів узагалі важко щось очікувати, але зараз ми можемо сказали, що підсумок міг би бути кращим.

Це був хороший тест наших можливостей. У мене немає претензій до гри команди, я пишаюся хлопцями. Ми зробили все необхідне задля перемоги, а тепер маємо зробити те ж саме на Бернабеу.

Я хочу подякувати Стоунсу та Фернандіньо за їхні зусилля. Було нелегко стримати Вінісіуса, але я знав, що Фернандіньо зіграє добре, коли він вийшов на поле на заміну Стоунзу.

Хочу вибачитися перед арбітром — емоції вирували. Коли Бензема забив паненкою з пенальті, я хотів випити пива, аби трохи охолонути.

Маємо проаналізувати наші невикористані можливості сьогодні. Зіграли дуже добре, проте певні моменти все ж таки були. У матчі-відповіді буде дуже важко, але будемо намагатися щось зробити. Виграли б ми, чи програли вдома, на Бернабеу ми все одно б мали зіграти в свою гру.

Якщо ми будемо грати, як у другому таймі на Ванда Метрополітано, у нас не буде жодних шансів. Не думаю про фінал, а думаю про хорошу гру на Бернабеу.

Коли обидві команди хочуть атакувати і якісно працюють із м’ячем, футбол перетворюється на фантастичне шоу. Вітаю Карло та його команду, від них завжди є загроза. Сьогодні ми побачили, що гідні фіналу", — заявив іспанський керівник.

Матч-відповідь між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 4 травня.