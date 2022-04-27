Анчелотті: Могло бути й гірше

Керманич Реалу прокоментував підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зазнав поразки в гостьовій грі проти англійського Манчестер Сіті (3:4).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступи команди в звітній грі.

"Могло бути й гірше, із огляду на те, як ішли наші справи. Все залежить від того, із якого саме боку дивитися на факти.

Це була чудова гра, усі шанувальники футболу мали змогу поспостерігати за гарним видовищем із великою кількістю голів, високою якістю та великою кількістю помилок.

Якщо дивитися на напівпорожній стакан, ми почали дуже погано, але потім мали сили відреагувати на обставини, забили три м’ячі та зберегли шанси на вихід до фіналу. Наш стадіон буде підштовхувати нас вперед.

Важко сказати, чому ми почали гру так погано, але з іншого боку не менш важко пояснити, чому ми також так сильно її завершували. У обороні ми готувалися краще, аніж те, що ви мали змогу спостерігати. Ми намагалися контролювати передачі суперників між лініями та окремі індивідуальні протистояння.

Я не знаю, дадуть Бензема Золотий м’яч чи ні, але він, безперечно, найкращий гравець світу на сьогоднішній день. Схожого на нього за якістю та ефективністю більше не існує", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 4 травня.