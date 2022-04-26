Манчестер Сіті — Реал: майже рівна гра, рахунок на користь господарів

Пропонуємо до вашої уваги статистику за підсумками першого тайму.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі грає проти мадридського Реалу.

Підопічні Хосепа Гвардіоли завдали семи ударів, тоді як суперник відзначився п'ятьма. "Городяни" традиційно переважали опонента у компоненті володіння м'ячем: 58% на 42%.

Також варто звернути увагу на якість передач — у Манчестер Сіті точність пасів складає 90%, тоді як у Реала — 84%.

Команда Карло Анчелотті змогла перевершити суперника за кількістю кутових – три проти двох.

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