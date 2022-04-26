Зінченко зіграє з перших хвилин проти Реалу

Стали відомими склади команд на матч Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті прийме на своєму полі мадридський Реал.

Команди вже оголосили склад на матч. Олександр Зінченко зіграє с перших хвилин за "городян". Каземіро залишився в запасі, а Родріго та Вальверде – в основі.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Диаш, Ляпорт, Зінченко — Родрі, Де Брюйне, Бернарду — Марез, Жезус, Фоден

Запасні: Штеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Фернандіньо, Іган-Райлі, Мбете, Палмер, Лавіа

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Вальверде, Модріч – Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фуйдіаш, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Каземіро, Васкес, Бейл, Себальос, Іско, Камавінга

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку, в якій ви можете обговорювати події зустрічі з іншими читачами в реальному часі.