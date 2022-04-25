Анчелотті: ПСЖ і Челсі вважалися фаворитами більше, ніж Реал

Італійський тренер — про матч, що наближається.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дав коментар перед матчем із Манчестер Сіті.

"Приємно бути в півфіналі Ліги чемпіонів, тому є і задоволення, і трохи хвилювання. Завтра тривога, ймовірно, посилиться, але це позитивне занепокоєння, яке тримає вас на ногах. Ми грали проти деяких із фаворитів на здобуття трофею, Парі Сен-Жермен і Челсі, тепер Манчестер Сіті. Усі ці клуби вважалися фаворитами більше, ніж Реал Мадрид на початку сезону, тому ми пишаємося тим, що тут.

Гвардіола — чудовий новатор, він пропонує атакуючий стиль футболу і приніс щось додаткове у футбольний світ. Він був правий, коли сказав, що тренери не виграють ігри, щонайменше все, що тренер може зробити, це програти матч", — наводить слова Карло Анчелотті Football Italia.

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