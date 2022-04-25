Стерлінг: За попередніми сезонами ми знаємо, як добре Реал виступає у Лізі чемпіонів

Вінгер Манчестер Сіті висловився про перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме на своєму полі мадридський Реал.

Нападник "містян" Рахім Стерлінг поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Не лише з цього, а й за попередніми сезонами ми знаємо, як здорово вони виступають у цьому турнірі. Ми маємо правильно підготуватися, переконатися, що ми психологічно готові до цього іспиту.

Це особливий турнір. Усі молоді гравці рвуться у бій. Я намагаюся найкраще проявляти себе щоразу, коли виходжу на поле. Гімн та атмосфера на матчах Ліги чемпіонів завжди особлива", — цитує слова Стерлінга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться завтра, 26 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.