Вальверде: Коли носиш футболку Реала, ти повинен виграти все

25 апреля 2022

Федеріко Вальверде, getty images

Уругваєць — про найважливіший матч, який належить його команді.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде дав коментар перед матчем Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Ваша голова та нерви відіграють важливу роль у подібних іграх. Якщо ми в Реалі, це тому, що ми готові зустрічатися з хорошими і не дуже ситуаціями.

У нас є характер, і молоді хлопці багато чого приносять команді завдяки тим, хто має більше досвіду. Коли ти носиш футболку Реала, ти повинен виграти все. Манчестер Сіті — чудовий клуб", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку, в якій ви можете обговорювати події зустрічі з іншими читачами в реальному часі.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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