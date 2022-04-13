Челсі — королі сердець, Реал — королі епізодів: підсумки божевільного матчу на Сантьяго Барнабеу

Football.ua підбив підсумки видовищного матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Рахунок 1:3 на користь Реалу початково ставив Челсі у вельми скрутне становище. Необхідно було відігравати дефіцит у два м'ячі, та ще й з кадровими втратами. Томас Тухель не міг розраховувати на Ромелу Лукаку та Сезара Аспілікуету. Якщо втрату бельгійця не назвеш ключовою, то ось за відсутності капітана довелося трохи поламати голову.

Дехто робив ставку на Трево Чалобу у стартовому складі, щоб зберегти класичні для "синіх" під керівництвом Тухеля 3-4-2-1, але він вирішив цю проблему насиченням центру поля з переходом на 4-3-2-1 з Мейсоном Маунтом у якості ланцюжка між півзахистом та двома нападниками, Гаверцом та Вернером.

Ми прогнозували вихід Тімо у стартовому складі за відсутності Лукаку, а також після його "дуплету" у грі із Саутгемптоном на вихідних. Німець ще у першому таймі довів свою користь ассистом на Маунта.

Можна скільки завгодно сміятися над екс-гравцем Лейпцига за його епік-фейли у завершальній фазі, проте потрібно теж пам'ятати про ту користь, яку приносять його дії без м'яча та у підіграші.

Тонка передача від Лофтуса-Чіка була вишуканою, але саме Вернер коліном продовжив рух ігрового знаряддя на хід Мейсону Маунту, котрий потужним пострілом у дальній кут не лишив шансі Тібо Куртуа.

У першому таймі в Реалу не було жодного вартого уваги моменту. Мадридці були більш сконцентровані на руйнуванні, що статистично виливалося у солідну кількість оборонних дій. В одного лише Давіда Алаби за перші сорок п'ять хвилин було одразу чотири відбори!

У позиційній обороні "вершкові" оборонялися за схемою 5-4-1, а Каземіро чи Тоні Кроос ситуативно страхували Ферлана Менді на лівому фланзі захисту.

На відміну від першого матчу на Стемфорд Брідж Челсі зіграв максимально зібрано, не допускаючи жахливих помилок, а також практично не давав Реалу можливості доходити до власного штрафного майданчика.

За 90 хвилин регламентованого часу господарі лише 16 раз доторкнулися м'яча у карній зоні "пенсіонерів" (усього було понад 600 дотиків), а також нанесли лише три постріли з штрафної коробки. Для порівняння – станом на 94 хвилину гри лондонці 12 разів пробили у бік Тібо Куртуа з меж штрафного майданчика.

Вище ми вже розібрали гол Маунта. Другий м'яч Антоніо Рюдігер провів з доволі спірного кутового, щоправда, третє взяття воріт авторства Маркоса Алонсо трохи пізніше було відмінено через гру рукою, тобто своєрідна справедливість взяла гору.

Третій "голясо" — це бенефіс Вернера. Тімо пошив у дурні Каземіро, котрий епічно прокотився по газону на п'ятій точці, та Алабу, від рукавиць Куртуа вразив дальній кут воріт.

Діючий володар кубку чемпіонів виглядав дуже й дуже солідно, але Реал Мадрид є Реал Мадрид. Команді такого рівня може вистачити лише одного моменту, щоб перевернути усе з ніг на голову.

Точніше, коли в тебе у складі є Лука Модріч, то ти можеш розраховувати на подібний сценарій. Фантастична "трівела" від хорвата, гол у дотик набігавшого Родріго — і ось уже 1:3!

Карло Анчелотті вгадав із заміною, кинувши у бій бразильця, але інші кадрові зміни від італійця були дещо незрозумілими. "Татко" Карло зняв із гри зламавшогося Начо, Ферлана Менді, Тоні Крооса та Каземіро, випустивши Марсело, Родріго, Камавінгу та Лукаса Васкеса.

Вихід французького півзахисника був спрямований на додання свіжості центру поля, але логічніше було б випустити його замість "висівшого" на картці Феде Вальверде, лишивши руйнівника Каземіро.

Оборона ж після відправлення на лаву запасних Начо та Менді перебодувалася наступним чином — Дані Карвахаль зайняв позицію свого співвітчизника у центрі захисту разом із Алабою, Марсело пішов на лівий фланг, а Лукас Васкес помандрував на правий край. У позиційній обороні Васкес грав фактично 3 центрального захисника, а Родріго сідав доволі низько, дозволяючи формувати п'ятірку "вершкових" у обороні.

У першому екстра-таймі Реал несподівано перехилив шальки терезів на власну користь у цьому протистоянні, продемонструвавши, що він вміє диявольськи ефективно використовувати епізоди. Вінісіус подав, Бензема скористався надмірною свободою у центрі штрафної, виймай – 2:3.

Ось так, Челсі, який провів набагато якісніший матч та майже вчисту перегрававший свого опонента, залишив Лігу чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

Реал — це просто Реал, давайте на цьому і зупинимося. Попереду або Манчестер Сіті, або Атлетіко – просто пекельна сітка, яка може подарувати нам майбутнього переможця турніру, хто знає.

Роман Котляр, Football.ua

Реал — Челсі 2:3 (перший матч — 3:1)

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо (Лукас Васкес, 88), Алаба, Менді (Марсело, 78) – Модрич, Каземіро (Родріго, 78), Кроос (Камавінга, 73) – Вальверде, Бензема, Вінісіус (Себальос, 115)

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Рюдігер, Алонсо – Ковачич (Жоржиньо, 105), Лофтус-Чік (Сауль, 105), Канте (Зієш, 100) – Маунт, Хавертц, Вернер (Пулішич, 83)

Попередження: Бензема, Вальверде, Камавінга – Джеймс, Зієш, Хаверц