Реал Мадрид — Челсі 2:3 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал поступився лондонському Челсі з рахунком 2:3, що не завадило "вершковим" пробитися в наступний раунд турніру.

Підопічні Карло Анчелотті, поступаючись з рахунком 0:3, змогли уникнути провалу на Сантьяго Бернабеу за підсумками овертаймів.

Знову героєм матчу став Карім Бензема, гол якого на 96-й став "рятувальним кругом" для "вершкових" та фатальним для гравців Челсі, які, варто визнати, зробили непогану спробу камбека після поразки у лондонському матчі.

Огляд матчу:

Реал – Челсі 2:3 (перший матч — 3:1)

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо (Лукас Васкес, 88), Алаба, Менді (Марсело, 78) – Модрич, Каземіро (Родріго, 78), Кроос (Камавінга, 73) – Вальверде, Бензема, Вінісіус (Себальос, 115)

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Рюдігер, Алонсо – Ковачич (Жоржиньо, 105), Лофтус-Чік (Сауль, 105), Канте (Зієш, 100) – Маунт, Хавертц, Вернер (Пулішич, 83)

Попередження: Бензема, Вальверде, Камавінга – Джеймс, Зієш, Хавертц

Джерело: MEGOGO