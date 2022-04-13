Кан: У Баварії є чудова можливість стати чемпіонами Німеччини в десятий раз поспіль

Функціонер Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні не зуміла на власному полі здолати іспанський Вільярреал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (1:1), за підсумком чого була змушена достроково завершити власну міжнародну кампанію.

Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Голова правління "Червоної машини" Олівер Кан після завершення поєдинку розповів про власні враження від гри команди звітного вечору.

"Завжди розчаровує, коли пропускаєш гол незадовго до кінця гри. Тим паче, що незадовго до цього ми могли зробити рахунок 2:0.

Не можна звинувачувати команду. У другому таймі вони віддали все, спробували всі варіанти. Вільярреал належить до того типу команд, проти яких доволі неприємно, але потрібно грати.

Для того, щоб зламати їхню захисну лінію, вам потрібно багато терпіння, ви повинні починати знову і знову в разі невдачі.

За що ми повинні звинувачувати себе, то це за те, що ми не скористалися тим чи іншим моментами, але повинні були створити ще більше нагод. Цього просто не повинно було відбутися. Команда кинула всі сили на те, що здобути перемогу.

Сьогодні ми не програли поєдинок. Віддати більше зусиль та проявити більше волі навряд чи можливо. Особливо після рахунку 1:0 було дивовижно побачити, наскільки вистачає терпіння у команди.

Ми не забили другий гол, через що завжди існувала небезпека пропустити у відповідь.

Ми не будемо лити сльози через цю поразку, бо наступного року знову спробуємо власні сили в Лізі чемпіонів. У нас є чудова можливість стати чемпіонами в десятий раз поспіль. Цього в Європі ще ніхто не робив. Ми випереджаємо Боруссію Дортмунд на дев’ять очок.

Ми зосередимося на цьому і спрямуємо всі зусилля", — заявив німецький функціонер.

Вільярреал на наступному етапі може зіграти проти Ліверпуля чи Бенфіки.