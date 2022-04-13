Анчелотті: Магія Сантьяго Бернабеу, як іще це можна пояснити?

Керманич Реалу прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал напередодні здобув надзвичайно видовищну стратегічну звитягу, програвши на власному полі лондонському Челсі за підсумками овертайму (2:3), проте доєднавшись у підсумку до числа учасників півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — Челсі 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення гри розповів про власні враження про гру команди звітного вечора.

"Матч був дуже важким. Утім, ми ще до гри знали, що таким він буде, проте під час гри все стало ще складніше.

Ми не заслуговували на 0:2, але пропустили зі стандарту. Нам не вистачало Едера Мілітао. У нашої команди не було помітно прагнення забивати у першому таймі. Це правда.

Окрім того, за рахунку 0:2 ми також мали проблеми, тому що гравці потрапили в психологічну яму. Але магія цього стадіону допомагає гравцям та команді не здаватися. Як іще це можна пояснити?

Мені жодної миті не здавалося, що цей матч ми програли. Було важко, але на Бернабеу матчі ніколи не закінчуються до фінального свистка. Важко пояснити цю магію. Але ж вона допомагає.

Вона допомогла Карвахалю добре зіграти у центрі оборони та допомогла команді знайти сили для виходу до півфіналу", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді Реал може зіграти проти Манчестер Сіті чи мадридського Атлетіко.