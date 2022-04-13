Мюллер: Можемо тільки радіти, що програли в Іспанії лише з рахунком 0:1

Форвард Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія в домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти іспанського Вільярреалу (1:1), через що зрештою була змушена достроково завершити для себе поточний євросезон.

Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Нападник "Червоної машини" Томас Мюллер після завершення гри оцінив виступ власної команди цього вечору.

"Те, що ми пропустили сьогодні у власні ворота — надзвичайно, із огляду на ту гру, яку ми демонстрували. Уболівальники дозволили нам показати відмінний футбол підтримкою зі свого боку, проте ми не досягли бажано результату.

Напевно, маємо звинувачувати самих себе в тому, що ми не зробили вирішальний крок у напрямку чужих воріт. Повторюся, що на пропущений нами м’яч навіть натяків не було.

Зрештою, усі проблеми полягають у нашій грі саме на полі суперників. Сьогодні все було добре, якщо брати цю гру окремо. Додамо матч в Іспанії — то, можемо тільки радіти, що програли там лише з рахунком 0:1.

Ми мали впевнено проходити далі. Важко прийняти цей результат. Навіть не знаю що сказати", — заявив німецький виконавець.

Вільярреал на наступному етапі може зіграти проти Ліверпуля чи Бенфіки.