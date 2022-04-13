Нагельсманн: Зіграли одну з найкращих ігор за останні місяці

Керманич Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні мюнхенська Баварія на власному полі зіграла внічию в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Вільярреалу (1:1), що, на тлі мінімальної поразки в Іспанії, визначило її виліт з поточного розіграшу турніру.

Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Червоної машини" Юліан Нагельсманн після завершення поєдинку розповів про власні враження від гри команди звітного вечору.

"Перша гра мала ключове значення. Ми погано зіграли в гостях, через що зрештою програли всю дуель. Сьогодні ми зіграли в гарний футбол.

Із точки зору тактики, а також із точки зору інтенсивності, ми зіграли одну з найкращих ігор за останні місяці. У першому таймі у нас був чудова нагода забити збоку Джамала Мусіали.

У другому ми повинні були зробити рахунок 2:0 із допомогою Томаса Мюллера. Це все були 100% шанси, які зрештою не кожен може отримати. Це дуже гірка поразка", — заявив німецький фахівець.

Вільярреал на наступному етапі може зіграти проти Ліверпуля чи Бенфіки.