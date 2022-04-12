Горецка та Сане зіграють із перших хвилин против Вільярреала

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та Вільярреал.

Мюнхенська Баварія на власному полі намагатиметься відігратися за поразку проти іспанського Вільярреала в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА (0:1).

Юліан Нагельсманн після тієї гри вирішив використати в стартовому складі трьох центральних захисників, тоді як Сане та Коман зіграють по флангам, а Горецка доповнить Кімміха в центрі поля.

Унаї Емері, у свою чергу, узагалі нічого не міняв під час підготовки в плані набору кадрів.

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес — Сане, Кімміх, Горецка, Коман — Мусіала, Мюллер — Левандовські.

Запасні: Ульрайх, Річардс, Гнабрі, Чупо-Мотінг, Ваннер, Забітцер, Девіс, Рока, Куассі, Відовіч, Тілльман, Станішич.



Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо, Капу, Коклен — Ж. Морено, Данжума, Ло Чельсо.

Запасні: Асенхо, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквезе, Трігерос, Пенья, Піно, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.



Гра Баварія — Вільярреал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.