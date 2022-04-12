Баварія — Вільярреал. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Баварія в рамках чвертьфінального поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Вільярреал.

Вівторок, 12 квітня, о 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Славко Вінчич (Словаччина).

Після дещо несподіваної поразки у першому матчі від Вільярреала мюнхенці встигли провести один матч чемпіонату Німеччини — команда Нагельсманна завдяки пізньому голу Роберта Левандовськи мінімально здолала Аугсбург. Враховуючи обидва результати, можна сміливо говорити, що Баварія не у своїй найкращій формі, що може коштувати їй виходу в півфінал.

Варто сказати, що на минулій стадії турніру мюнхенці теж провели не найвидатніший перший матч проти РБ Зальцбурга, але впевнено пройшли далі. Подивимося, що Баварія зможе запропонувати супернику цього разу, адже важко сказати, що результат попередньої гри між цими командами був несправедливим.

Вільярреал, у свою чергу, минулими вихідними грав проти Атлетіка на своєму полі і набрав лише один бал. Особливу увагу варто приділити складу "Жовтої субмарини" у тій грі, адже Унаї Емері провів практично повну ротацію складу, а тому його підопічні мають підійти до гри з Баварією у чудовому тонусі та мати багато сил.

У цьому протистоянні, очевидно, варто говорити про Унаї Емері, як про видатного тренера особливо турнірів, де є плей-офф. Він кілька разів вигравав Лігу Європи, а тепер є шанс, хай і маленький, але боротися за перемогу у Лізі чемпіонів. Шанси пройти Баварію – більш ніж реальні.

Зазначимо, що тренерський штаб мюнхенців не зможе розраховувати на Чупо-Мотинга та Толіссо, тоді як іспанцям доведеться обійтися без А. Морено.

Орієнтовні склади:

Баварія: Нойєр — Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх, Горецька — Коман, Мюллер, Гнабрі — Левандовські

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Капу, Парехо, Педраса – Ж. Морено, Данжума

Не зіграють: Чупо-Мотінг, Толіссо — А. Морено

Під питанням: Сарр — Діа

Тренери кажуть:

Юліан Нагельсман, Баварія.

"Нам не можна давати Вільяреалу час знайти свій ритм. Треба грати агресивніше, стати для суперника неприємнішим опонентом.

При цьому ми не повинні про це міркувати надто багато. Потрібно завтра показати все на полі".

Унаї Емері, Вільярреал.

"Ми маємо проявити повагу до Баварії. Це буде дуже важкий матч, але ми маємо розуміти, як реагувати.

Знаємо, що вони звикли забивати вдома багато голів – це природно для них. Вони теж нас поважають, але якщо Баварія покаже свої найкращі якості, то буде фаворитом.

У себе вдома вони відчуватимуть свою силу і підійдуть до гри з оптимізмом".