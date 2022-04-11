Ван Бастен — щодо гри Атлетіко проти Манчестер Сіті: Гразманн та Феліш коштують разом 300 млн євро, проте грають у обороні без м’яча

Відомий екс-футболіст розкритикував дії мадридського клубу.

Мадридський Атлетіко продовжує отримувати чергові хвилі критики на свій бік після поразки в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА від англійського Манчестер Сіті (0:1), за умови надзвичайно низького рівня активності в грі на атаку, яку продемонструвала команда Дієго Сімеоне.

Манчестер Сіті — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу

Зрештою, до палкого обговорення проблем "матрацників" долучився й відомий у минулому нідерландський екс-футболіст Марко Ван Бастен, який також розкритикував тактичний вибір аргентинського головного тренера.

"Будь-яке рішення керманичів є таким, яке має право на життя. Це — закони футболу, які дозволяють грати будь-яким чином заради перемоги. Але коли грають саме ТАК в обороні…

Я не розумію ідеє, коли всі 10 гравців розташовуються нижче лінії м’яча, а єдине, чим вони взагалі займаються на полі, це — уникання чужих воріт.

Узяти хоча б Жоау Феліша та Антуана Грізманна. Ці атакуючі гравці на двох коштують 300 млн євро, проте вони захищаються всі 90 хвилин, а у підсумку м’яч до них навіть не доходить. Так не має бути", — заявив нідерландець.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Атлетіко та Манчестер Сіті відбудеться вже 13 квітня.