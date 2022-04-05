Манчестер Сіті мінімально обіграв Атлетіко

Гол Кевіна Де Брюйне приніс "міщанам" перемогу.

Манчестер Сіті у рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів приймав на своєму полі мадридський Атлетіко.

Команди провели першу половину гри в запеклій боротьбі, але забитими м'ячами відзначитися не змогли.

У середині другого тайму команди провели серію замін, а одразу після цього голом відзначився Кевін Де Брюйне.

Підопічні Дієго Сімеоне так і не змогли чимось відповісти в час, що залишився.

Манчестер Сіті - Атлетіко 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

Манчестер Сіті: Едерсон – Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке – Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родрі – Бернарду Сілва, Стерлінг (Габріел Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).

Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді — Коке (де Пауль, 60), Кондогбіа, Льоренте (Матеус Кунья, 60) — Грізманн (Корреа, 60), Феліш (Лемар, 81).