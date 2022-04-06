Манчестер Сіті — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу

В першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома мінімально переграв мадридський Атлетіко.
Долю матчу вирішив єдиний гол Кевіна Де Брюйне, котрий був забитий в середині другого тайму.
Огляд матчі:
Манчестер Сіті - Атлетіко 1:0
Гол: Де Брюйне, 70
Манчестер Сіті: Едерсон – Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке – Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родрі – Бернарду Сілва, Стерлінг (Габріел Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).
Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді — Коке (де Пауль, 60), Кондогбіа, Льоренте (Матеус Кунья, 60) — Грізманн (Корреа, 60), Феліш (Лемар, 81).
Джерело: MEGOGO