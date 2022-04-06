лента новостей

09:30

Бенфіка — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу

09:10

Манчестер Сіті — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу

07:30

Вільярреал — Баварія. Напередодні

07:00

Челсі — Реал. Напередодні

00:32

Эмери: Від гри з Баварією треба отримати задоволення

00:03

Ліверпуль впевнено обіграв Бенфіку

23:52

Манчестер Сіті мінімально обіграв Атлетіко

22:41

Тухель: Матч з Реалом особливий, ми дуже схвильовані

22:01

Манчестер Сіті — Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

21:27

Зінченко залишився в запасі у матчі проти Атлетіко