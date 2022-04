В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал переміг Челсі із рахунком 3:1.

Автором хет-трику у ворота лондонців став французький форвард іспанського клубу Карім Бензема.

За результатом голосування, саме він став автором найкращого взяття воріт тижня в ЛЧ. Також саме він став найкращим гравцем тижня у змаганні.

