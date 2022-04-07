Карім, значить Королівський: черговий хет-трик Бензема дозволив Реалу перемогти на Стемфорд Бридж

Football.ua розібрав зразковий виступ мадридського Реалу в першому матчі проти лондонського Челсі.

Челсі ніколи не програв мадридському Реалу. Томас Тухель ніколи не програвав мадридському Реалу. Здавалося б, "пенсіонери" мали бути фаворитом принаймні домашнього матчу, та на відміну від минулорічного півфіналу збігло багато води.

Якщо брати до уваги останні події у Лондоні – помітні фінансові проблеми клубу після санкцій проти власника Абрамовіча, розлучення Тухеля із дружиною, а також деякі ігрові та кадрові проблеми (Чілуелл все ще у лазареті, а Ден Джеймс поки що не набрав оптимальну форму), то перевага Челсі вже не виглядає такою очевидною.

До того ж, Реал зараз у хорошій формі, поменшало травм порівняно із попереднім сезоном, повернулася й стабільність у результатах.

Стартовий склад мадридців був передбачуваним, окрім однієї позиції – праворуч у нападі. Карло Анчелотті довірився не Родріго, а більш універсальному та корисному у руйнуванні Феде Вальверде. Уругваєць навряд чи потрапить до хайлайтів цього матчу, але він відіграв на своєму стабільно якісному рівні.

Працював по усій бровці (часом із двужильним Лукою Модрічем, для якого це вже буденність), але й не забував давати гостроту у нападі. 2 ключових передачі нарахував йому Whoscored – найбільший показник серед усіх гравців "вершкових" у той вечір.

Очікувалось, що матч може вийти доволі стриманим з боку обох команд, але перша п'ятнадцятихвилинка розбила усі ці думки у тріски.

Спочатку обидві команди обмінялися небезпечними атаками – в Мілітао не вийшов сильний удар з-за меж штрафного майданчика, а у власному контрнаступі блискучий момент запоров Гаверц (але який же розумничка Н'Голо Канте, відібравший м'яча у Бензема та чітким пасом знайшовши німця на правому фланзі!).

Далі сталася дзеркальна ситуація. Карім підхопив сферу, розкішно віддав п'ятою на Вальверде, той відпасував на Вінісіуса, котрий хитнув Тіаго Сілву, але вгатив в поперечину. Далі Ріс Джеймс перевірив Куртуа непростим пострілом зі штрафного, а далі почалось!

Черговий раз зіграла потужна цього сезону зв'язка Вінісіус-Бензема. Бразилець та француз намалювали чудову комбінацію, Жоржиньйо не встиг повернутися на позицію і завадити головній зірці Реалу пробити головою – виймай, 0:1!

Не встигли господарі оговтатися після цього удару, як Лука Модріч блискучою подачею дозволив Каріму оформити дубль! В черговий раз претензії до Тіаго Сілви. У такій інтенсивній грі цей центрбек іноді відчуває себе не надто впевнено, а тут взагалі впав у якусь прострацію.

Оборона "синіх" взагалі дозволяла Мадриду забагато. Якщо ще й стабільно надійний Едуар Менді починає помилятися та дарувати суперникам гольовий шанс на рівному місті, то можна йти у роздягальню та готуватися до матчу-відповіді!

Карім не погидував скористатися таким презентом (дивно, день народження в нього начебто у грудні:-)). Таким чином, француз став першим гравцем, якому вдалося оформити хет-трик у ворота Челсі у Лізі чемпіонів.

"Пенсіонери", до речі, один гол відіграли (Гаверц чітко прошив Тібо Куртуа після філігранного пасу від Жоржиньйо), проте навряд чи дуже задоволені з цього приводу.

Томас Тухель намагався зробити якісь корективи по перерві, але усе дарма. Ковачіч та Зієш додали у гостроті, хорват взагалі став головною зброєю по транспортуванню м'яча у фінальну третину поля, непогано увійшов у гру й Рубен Лофтус-Чік, проте створити бодай щось варте того, щоб окреслити його дійсно небезпечним моментом не було.

Ромелу Лукаку, замінивший Пулішича, промазав головою біля ближнього кута, а потужний обвідний удар Мейсона Маунта просвистів поруч із правою "дев'яткою".

Карло Анчелотті, якому точно було приємно обіграти Челсі, з якого його колись не зовсім заслужено звільнили, продемонстрував чудовий матч-менеджмент, кинувши у бій Начо (замість Мілітао, який "висів" на жовтій картці), Камавінгу, Себальоса та Бейла, що дозволило додати свіжості усім трьом лініям Мадриду у завершальний етап гри на Стемфорд Бридж.

Що ж, перша перемога Реалу над Челсі у історії королівського клубу. Бензема знову у "вогні". З нетерпінням чекаємо на реванш у стінах Сантьяго Барнабеу наступного тижня!

Челсі — Реал Мадрид — 1:3

Голи: Гаверц (40) — Бензема (21, 24, 46)

Челсі: Менді — Крістенсен (Ковачіч, 46), Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Канте (Зієш, 46), Жоржиньйо (Лофтус-Чік, 64), Аспілікуета — Маунт, Гаверц, Пулішич (Лукаку, 64)

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Начо, 64), Алаба, Ферлан Менді — Модріч, Каземіро, Кроос (Камавінга, 74) — Феде Вальверде (Себальйос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус

Попередження: Рюдігер — Мілітао