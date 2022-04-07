Челсі — Реал 1:3 Відео голу та огляд матчу

Мадридський Реал свій перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі проводив за умов сильної зливи на Стемфорд Бридж, проте швидко зумів призвичаїтись до непростих англійських реалій.
У підсумку команда Карло Анчелотті перемогла суперників завдяки хет-трику Каріма Бензема, який і без того мав ще кілька нагод для додаткових забитих м’ячів.
Огляд матчу:
Челсі — Реал 1:3
Голи: Гаверц, 40 — Бензема, 21, 24, 46
Челсі: Менді — Крістенсен (Ковачич, 46), Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Канте (Зієх, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чік, 66), Маунт, Аспілікуета — Гаверц, Пулішич (Лукаку, 64).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Начо, 64), Алаба, Менді — Модріч, Каземіро (Кроос, 74), Кроос — Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус.
Попередження: Рюдігер — Мілітао.
Джерело: MEGOGO