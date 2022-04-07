Челсі — Реал 1:3 Відео голу та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал свій перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі проводив за умов сильної зливи на Стемфорд Бридж, проте швидко зумів призвичаїтись до непростих англійських реалій.

У підсумку команда Карло Анчелотті перемогла суперників завдяки хет-трику Каріма Бензема, який і без того мав ще кілька нагод для додаткових забитих м’ячів.

Огляд матчу:

Челсі — Реал 1:3

Голи: Гаверц, 40 — Бензема, 21, 24, 46

Челсі: Менді — Крістенсен (Ковачич, 46), Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Канте (Зієх, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чік, 66), Маунт, Аспілікуета — Гаверц, Пулішич (Лукаку, 64).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Начо, 64), Алаба, Менді — Модріч, Каземіро (Кроос, 74), Кроос — Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус.

Попередження: Рюдігер — Мілітао.

Джерело: MEGOGO